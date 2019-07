PRF e Governo do Paraná realizam seminário sobre tráfico de pessoas e trabalho escravo

O principal evento da campanha Coração Azul no Paraná, em alusão ao Dia Mundial de Combate ao Tráfico de Pessoas (30 de Julho), será o 3º Seminário de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas e ao Trabalho Escravo, promovido pela Secretaria de Justiça, Família e Trabalho e pela Polícia Rodoviária Federal do Paraná. O evento será realizado nos dias 30 e 31 de Julho no auditório da PRF em Curitiba.

“A data é importante para alertar a população sobre este crime velado que coloca em risco a vida e a dignidade das pessoas. Temos que estar atentos para combater e denunciar situações possíveis de tráfico humano”, diz o secretário da Justiça, Família e Trabalho, Ney Leprevost.

“A PRF entende que através de ações integradas como esta o poder público encontra efetividade na preservação de vidas e da segurança. Este evento reforça a importância da sensibilização das forças de segurança pública sobre o Tráfico de Pessoas e o Trabalho Escravo para que se possa buscar soluções eficazes no combate a esses crimes”, ressalta o Superintendente Regional da PRF no Paraná, Ismael de Oliveira.

Serão dois dias de palestras e debates sobre os respectivos temas. O primeiro dia terá foco no tráfico de pessoas para fins de exploração sexual. No segundo, a ênfase será o trabalho escravo. Dentre os palestrantes estarão Maurício Carlos Rebouças, pesquisador do Centro Internacional para o Desenvolvimento de Políticas Migratórias; Olympio Sotto Maior, procurador do Ministério Público do Paraná; Felipe Hayashi, Chefe do Departamento de Justiça da Sejuf; Luíze Surkamp, Auditora Fiscal do Trabalho, Chefe da Seção de Inspeção do Trabalho no Paraná; e Leonardo Vieira Wandelli, Juiz titular da 5ª Vara do Trabalho de São José dos Pinhais – Tribunal Regional do Trabalho do Paraná.

Haverá também uma mesa-redonda com mediação do jornalista Rogério Galindo, editor-chefe do site Plural.

E, ainda, o depoimento de uma curitibana que foi vítima de tráfico internacional com fins de exploração sexual e cujo caso está sendo investigado pela Interpol. Mesmo anonimamente, ela estará à disposição para responder às perguntas do público presente ao evento.

Confira a programação:

30 de julho de 2019

08:15 – 09:00 Recepção com café da manhã e registro de presença

09:00 – 10:30 Cerimônia de abertura

10:30 – 12:00 Palestra “O tráfico de pessoas no Brasil e no mundo” – Maurício Carlos Rebouças, pesquisador do Centro Internacional para o Desenvolvimento de Políticas Migratórias – ICMPD

12:00 – 13:15 Intervalo para almoço

13:30 – 14:30 Depoimentos e experiências de vítimas de tráfico para exploração sexual

14:30 – 15:00 Palestra “O tráfico de pessoas para fins de exploração sexual” – Dr. Olympio de Sá Sotto Maior Neto, Procurador de Justiça, Coordenador do Centro de Apoio às Promotorias de Justiça de Proteção aos Direitos Humanos do Ministério Público do Estado do Paraná – CAOPJDH/MPPR

15:00 – 15:30 Intervalo

15:30 – 17:00 Mesa de debates – “O tráfico de pessoas e a exploração sexual”. Participantes: PRF Fabrício Rosa, Presidente da Comissão Regional de Direitos Humanos da PRF-GO; Silvia Cristina Xavier, Coordenadora do Núcleo de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas da SEJUF/PR; Olympio Sotto Maior, Procurador de Justiça, Coordenador do CAOPJDH/MPPR. Mediador: Rogério Galindo, jornalista.

31 de julho de 2019

08:15 – 08:30 Registro de presença

08:30 – 08:50 Palestra “Instalação da COETRAE no Paraná: desafios e perspectivas” – Felipe Eduardo Hideo Hayashi, Chefe do Departamento de Justiça, da Secretaria de Justiça, Família e Trabalho do Estado do Paraná

08:50 – 09:10 Palestra “Ações de Erradicação do Trabalho Análogo ao de Escravo no Paraná” – Dra. Luíze Surkamp, Auditora Fiscal do Trabalho, Chefe da Seção de Inspeção do Trabalho no Paraná, da SRTE/PR – Ministério da Economia

09:10 – 09:30 Palestra “Política Nacional de Erradicação ao Trabalho Escravo e sua Correlação com o Tráfico de Pessoas” – Dr. Dante Cassiano Viana, Coordenador-Geral de Combate ao Trabalho Escravo, do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos

09:30 – 10:00 Mesa de debates e perguntas aos palestrantes

10:00 – 10:30 Intervalo – Coffee break

10:30 – 10:50 Palestra “O papel da Polícia Rodoviária Federal no Enfrentamento ao Trabalho Escravo” – PRF Luciana Duarte, Instrutora de Direitos Humanos e Presidente da Subcomissão Nacional de Valorização da Mulher na PRF

10:50 – 11:10 Palestra “O trabalho escravo contemporâneo nas cadeias produtivas” – Dr. Luercy Lino Lopes, Procurador Regional do Trabalho do Ministério Público do Trabalho no Paraná

11:10 – 11:30 Palestra “Coibição do trabalho análogo ao escravo e promoção dos direitos humanos” – Dr. Leonardo Vieira Wandelli, Juiz titular da 5ª Vara do Trabalho de São José dos Pinhais – Tribunal Regional do Trabalho do Paraná

11:30 – 12:00 Mesa de debates e perguntas aos palestrantes

Inscrições pelo link:

http://www.cursos.escoladegestao.pr.gov.br/pdcweb/manterEvento.do?action=exibirEvento&codEvento=dabzabqabqaby