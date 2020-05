PRF apreende veículo com celulares ocultos no pneu estepe

Na manhã desta terça-feira (12), os agentes da PRF (Polícia Rodoviária Federal) apreenderam um veículo com mercadorias escondidas no pneu estepe. A ação ocorreu no município de Céu Azul, durante ações de combate ao crime em frente ao posto de fiscalização.

Os agentes abordaram o veículo por volta das 9h na BR-277, e após uma fiscalização minuciosa foi descoberto que o motorista do carro, um senhor de 52 anos, havia escondido no estepe preparado para o serviço, diversos celulares.

O motorista foi encaminhado junto com as mercadorias, para a Receita Federal de Cascavel por ter cometido o crime de descaminho, onde será julgado de acordo com os procedimentos cabíveis.