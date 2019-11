PRF apreende veículo abarrotado de mercadorias

Por volta das 14h desta quarta-feira (13) em Céu Azul, região oeste do Paraná a PRF (Polícia Rodoviária Federal) apreendeu um veículo carregado com pneus e cigarros de origem estrangeira, sem comprovação de origem.

O condutor do veículo RENAULT/CLIO RL, ao visualizar a fiscalização, sendo realizada pelos policiais em frente a Unidade Operacional no km 642 da BR 277, efetuou manobra de retorno sobre a pista e empreendeu fuga, chamando a atenção.

Os policiais inciaram um acompanhamento tático e lograram êxito na abordagem ao veículo, constatando que o mesmo estava carregado de pneus e cigarros, os quais ocupavam não somente o bagageiro mas também a parte interna do veículo.

Chamou a atenção da equipe o fato de no dia 11/11/2019, o condutor do Clio ter efetuado semelhante tentativa de fuga, com o mesmo tipo de veículo e transportando a mesma variedade de mercadorias.

Diante dos fatos motorista, veículo e mercadorias foram encaminhados a Receita Federal de Cascavel-PR para os procedimentos cabíveis.