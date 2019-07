PRF apreende quase meia tonelada de maconha após fuga de veículo em meio à lavoura

A PRF( Polícia Rodoviária Federal) apreendeu nessa sexta-feira (5), quase meia tonelada de maconha.

A apreensão ocorreu durante fiscalização nas proximidades de Sede Alvorada, distrito de Cascavel/PR. Foi dada ordem de parada ao veículo Peugeot Allure, com placas de Maringá/PR, que desobececeu e empreendeu fuga em meio à lavoura em alta velocidade.

Após acompanhamento, o carro foi abandonado pelo condutor que fugiu em meio à uma vegetação fechada. Buscas foram feitas no local porém o condutor não foi localizado.

Dentro do veículo foram encontrados diversos tabletes de maconha que, após pesados, resultou em 451 kg da droga. Após consultas, foi constatado que o veiculo com placas de Maringa na verdade tratava-se de um carro furtado no dia 21/06/19 em São José dos Pinhais.

O veículo e o entorpecente foram encaminhados à Delegacia da Polícia Civil de Cascavel.