PRF apreende pistolas e munições em fundo falso de veículo

A PRF (Polícia Rodoviária Federal ) apreendeu dez pistolas, cerca de 475 munições e dezenove carregadores de munição na tarde desta sexta-feira (15) em Santa Terezinha de Itaipu, na região oeste do Paraná

O armamento foi encontrado escondido no painel do veículo FORD/KA com placas do Paraná. O motorista, de 41 anos, foi preso em flagrante.

O veículo foi abordado por volta de 16h na BR-277, em frente à unidade operacional da PRF.

Ao entrevistar o motorista, a equipe da PRF percebeu o seu nervosismo e decidiu fazer uma fiscalização minuciosa no veículo.

Os agentes da PRF descobriram então um compartimento especialmente preparado no painel do veículo para ocultar as armas, carregadores e munições.

As pistolas são da marca argentina BERSA, de calibre 9 milímetros e apresentaram numeração raspada. As munições apreendidas são dos calibres .40 e 9 milímetros.

Aos policiais rodoviários federais, o homem preso disse que pegou o veículo em um estacionamento em Foz do Iguaçu (PR) e que o levaria para Londrina (PR).

A PRF encaminhou a ocorrência para a Delegacia da Polícia Federal em Foz do Iguaçu para os procedimentos cabíveis.

Veja o vídeo do momento da apreensão: