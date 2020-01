PRF apreende comboio de veículos com cigarros contrabandeados

Nesta segunda-feira (27), por volta das 19h30 em São Miguel do Iguaçu, durante policiamento ostensivo em estradas rurais utilizadas para burlar a fiscalização policial da Unidade Operacional da PRF de Santa Terezinha de Itaipu, os agentes avistaram alguns veículos trafegando em comboio em atitude suspeita.

Os policiais deram ordem de parada aos veículos, contudo, todos desobedeceram e iniciaram fuga em alta velocidade. De imediato a equipe iniciou acompanhamento tático, encontrando os automóveis abandonados alguns quilômetros depois.

Foram apreendidos quatro veículos, todos portando rádio amador em pleno funcionamento.

Um GM/Astra, com placas de Foz do Iguaçu, que seguia à frente do comboio como batedor, e outros três veículos que possuíam dispositivo de fumaça no escapamento para dificultar a ação das forças policiais, carregados com caixas de cigarros contrabandeados do Paraguai.

Um Fiat/Palio Weekend com placa falsa e sinais de adulteração veicular; um VW/Virtus com placa falsa e registro de apropriação indébita; uma Ford/Ranger com placa falsa e registro de roubo em 27/05/2019 em Jacarezinho/PR.

Os veículos foram encaminhados à Receita Federal de Foz do Iguaçu para contabilização dos cigarros e procedimentos legais cabíveis.