PRF apreende cerca de R$ 70 mil em eletrônicos em Campo Mourão -PR

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu, na tarde desta terça (22), em Campo Mourão, 55 aparelhos celulares e quatro videogames importados irregularmente.

Por volta das 14 horas, agentes da PRF abordaram um motorista de um VW Fox, que era ocupado por mais três mulheres. Todos são moradores de Presidente Prudente (SP).

Durante a vistoria, foram encontrados no porta-malas quatro videogames e quatro celulares. Mas, dentro do painel estavam 51 aparelhos de celulares escondidos em um compartimento preparado para o transporte de ilícitos. Todas as mercadorias, 55 celulares, quatro videogames, quatro aparelhos de e 60 películas protetoras para telas de celulares, avaliados em cerca de R$ 70 mil foram apreendidas e encaminhadas para a Receita Federal em Maringá (PR), para o processamento do crime de descaminho.

Os quatro ocupantes foram liberados, mas responderão pelo crime em liberdade.