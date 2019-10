PRF apreende caminhão carregado com cigarros

Em fiscalização de rotina em frente ao posto da PRF de Cascavel,ontem(24) por volta das 22h, equipes avistaram um caminhão do tipo sider na BR 277. Este condutor ao avistar esta equipe policial em fiscalização adentrou na rodovia estadual (PR-180), o que levantou fundada suspeita, ocasionando o deslocamento da PRF pela PR 180 para eventual fiscalização.

Depois de alguns quilômetros, ao se aproximar do veículo, o condutor acelerou e iniciou fuga em alta velocidade, jogando várias vezes o caminhão para a contramão de direção (em uma via sem acostamento), quase ocasionando colisão frontal com vários veículos.

O acompanhamento tático foi realizado até as proximidades do km 344 da PR 180, quando o condutor convergiu em uma estrada rural não pavimentada. O condutor desembarcou do veículo e adentrou na mata, não sendo mais localizado.

Em vistoria ao veículo, foram encontrados no compartimento de carga, aproximadamente 390 caixas de cigarros de origem estrangeira. Não foi constatado, na ocasião da abordagem, ocorrência de roubo/furto em consulta aos dados identificadores do veículo. O veículo com a carga foi encaminhado para a Receita Federal de Cascavel para providências cabíveis.