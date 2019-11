Na noite de quinta-feira (31) uma equipe da Polícia Rodoviária Federal realizava fiscalização no perímetro urbano de Cascavel, quando abordou um veículo Renault/Duster com placas de Curitiba/PR.

Ao realizar vistoria no interior do veículo foram encontrados 33 kg de maconha no porta malas.

O condutor, um homem de 45 anos, disse que pegou a droga na cidade Foz do Iguaçu e levaria até Curitiba.

A ocorrência foi encaminhada para a Polícia Civil de Cascavel.