PRF apreende 200 quilos de maconha que seriam entregues no interior de São Paulo

A Polícia Rodoviária Federal (PRF), em duas ocorrências distintas, apreendeu 200 quilos de maconha que seriam entregues no interior de São Paulo. Na primeira, um homem de 53 anos foi preso com 88 quilos da droga e na segunda, uma mulher de 25 anos foi presa com 112 quilos.

Por volta das 14h na BR-163, em Guaíra, agentes da PRF abordaram um Voyage, que era conduzido por um homem de 53 anos. O motorista tentou fugir, mas foi abordado na BR-272, alguns quilômetros à frente. Na vistoria, os policiais encontraram, dentro do porta malas, 101 tabletes de maconha que totalizaram 88,4 quilos da droga.

Aos policiais, o homem disse que retirou a droga em Salto del Guairá (PY) e entregaria em Ribeirão Preto (SP). Ele foi preso em flagrante por tráfico de drogas e conduzido, junto com a droga e o carro, para a Delegacia de Polícia Federal em Guaíra, para o registro do crime de tráfico de drogas.

Logo depois, por volta das 14h30, agentes da PRF deram ordem de parada a uma mulher que dirigia uma Fiorino pick-up na BR-487, em Alto Paraíso. Ao iniciarem a vistoria, a mulher, de 25 anos, demonstrou muito nervosismo, o que implicou numa busca mais aprofundada no carro.

Na vistoria, os policiais encontraram nas laterais e no assoalho da caçamba, 162 tabletes de maconha, que após pesados, totalizaram 112 quilos da droga. Ela disse que pegou a droga em Naviraí (MS) e levaria até Assis (SP).

Diante dos fatos, ela foi conduzida, junto com a droga e o carro para a Polícia Civil em Xambrê, para o registro do crime de tráfico de drogas.

O tráfico de drogas tem uma pena que varia de 5 a 15 anos de prisão.