PRF apreende 17.500 carteiras de cigarro em Catanduvas (PR)

A PRF (Polícia Rodoviária Federal), durante fiscalização de rotina na cidade de Catanduvas (PR), na madrugada dessa sexta-feira (26), na BR-277, apreendeu carga de 17.500 carteiras de cigarro em um veículo Fiat Linea com placas de Guarapuava (PR). O motorista foi preso em flagrante por contrabando.

Agentes da PRF abordaram um veículo por volta de meia noite e meia de hoje, durante a abordagem, o motorista apresentou sinais de intenso nervosismo e quando perguntado sobre o que levava no veículo, relatou estar transportando cigarros contrabandeados. O condutor afirmou que receberia R$ 400 para transportar a carga de Cascavel (PR) até a rodoviária de Laranjeiras do Sul (PR).

A carga de cigarros de origem paraguaia foi encontrada pelos policiais no interior do veículo, empilhada nos assentos de passageiro, porta malas e nos forros das portas. As 17.500 carteiras são avaliadas em R$ 87.500.

Os policiais rodoviários federais apreenderam a carga e prenderam o motorista em flagrante e encaminharam ambos à Polícia Federal em Cascavel.