PRF apreende 14,9 toneladas de drogas no Paraná durante o 1º semestre

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) apreendeu 14,9 toneladas de drogas no Paraná durante o primeiro semestre deste ano. Também foram apreendidas 11,8 milhões de carteiras de cigarro, 116 armas de fogo e 12,7 mil munições. O balanço foi divulgado pela PRF na manhã de hoje (2).

Do total de drogas apreendidas, 13,7 toneladas são de maconha; 906 quilos de cocaína; e 308 quilos, de crack. No mesmo período de 2018, a PRF havia registrado 23,3 toneladas de maconha; 3.024 quilos de cocaína; e 294 quilos de crack apreendidos.

O total de 11,8 milhões de carteiras de cigarro contrabandeadas do Paraguai representa um aumento de 42,2% em relação às 8,3 milhões de carteiras recolhidas no primeiro semestre do ano passado.

As apreensões de armas cresceram 38,1%, passando de 84 para 116 unidades. E as de munições saltaram de 9 mil para 12,7 mil, uma alta de 40,7%.

Entre os meses de janeiro e junho deste ano, as equipes da PRF apreenderam ainda 56 mil unidades de medicamentos irregulares. No total, 153 pessoas foram presas por tráfico de drogas e outras 133, por contrabando ou descaminho.

Ao longo de todo o ano passado, a Polícia Rodoviária Federal apreendeu 51 toneladas de drogas, 18,4 milhões de carteiras de cigarro, 142 armas de fogo e 20,7 mil munições no Paraná.

Principais apreensões

A maior apreensão de maconha realizada este ano pela PRF em território paranaense ocorreu em Alto Paraíso (PR), no último dia 13. Uma mulher abordada na BR-487 dirigia um ônibus carregado com 1.841 quilos da droga, em compartimentos ocultos.

No final da tarde de ontem (30), a PRF registrou a maior apreensão de cocaína. Policiais rodoviários federais encontraram 532,1 quilos do entorpecente em um caminhão, escondidos sob o assoalho. O veículos foi abordado em Paranaguá (PR).

A mais expressiva apreensão de armas ocorreu em Santa Terezinha de Itaipu (PR), no dia 21 de fevereiro, quando 34 pistolas foram descobertas em um fundo falso de uma caminhonete. A maior quantidade de munições foi apreendida eu Ubiratã, no dia 31 de maio: 5.701 projéteis, a maioria deles para fuzil.

Apreensões nas rodovias federais do Paraná:

1º semestre de 2019:

– 23,6 toneladas de maconha;

– 906,6 quilos de cocaína;

– 308,3 quilos de crack;

– Total de drogas: 24,8 toneladas;

– 11,8 milhões de carteiras de cigarro;

– 116 armas de fogo;

– 12.679 munições;

– 56.462 unidades de medicamentos;

– 153 pessoas presas por tráfico de drogas;

– 133 pessoas presas por contrabando ou descaminho;

– 296 veículos recuperados.

1º semestre de 2018:

– 23,3 toneladas de maconha;

– 3.024 quilos de cocaína;

– 294,5 quilos de crack;

– Total de drogas: 26,6 toneladas;

– 8,3 milhões de carteiras de cigarro;

– 84 armas;

– 9.012 munições;

– 39.921 unidades de medicamentos;

– 146 pessoas presas por tráfico de drogas;

– 138 pessoas presas por contrabando ou descaminho;

– 331 veículos recuperados.

Fonte: PRF