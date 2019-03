PRF apreeende maconha transportada em veículo roubado

Na madrugada de segunda-feira (11) em Santa Terezinha de Itaipu, região oeste do Paraná a PRF (Polícia Rodoviária Federal) apreendeu uma carga de maconha transportada em um veículo com placas da Argentina.

Por volta das 5h da manhã, a equipe da PRF em serviço no km 714 da BR 277, Unidade Operacional de Santa Terezinha de Itaipu/PR, abordou um veículo PEUGEOT 308 GRIFFE em uma fiscalização de rotina.

Os policiais solicitaram a documentação do veículo e a pessoal do motorista, sendo apresentados documento de identidade, habilitação, veículo e seguro, todos de origem argentina.

Durante a fiscalização foi localizado no porta-malas do veículo grande quantidade de substância análoga a maconha totalizando 190 Kg distribuídos em 279 tabletes. Após uma fiscalização detalhada do veículo foi constatado que o mesmo possuía queixa de roubo em Porto Alegre/RS na data de 12/07/2014, sendo localizado também os documentos paraguaios do motorista.

Indagado, o detido informou ser paraguaio e que pegara o veículo nas proximidades de um posto de gasolina na saída de Foz do iguaçu e o levaria até a cidade de Cascavel, recebendo para isso determinada quantia em dinheiro.

Diante das informações obtidas foram constatados, a princípio, os seguintes delitos: Tráfico de drogas; Receptação De Veículo e Uso de documento falso.

Ocorrência encaminhada para a Polícia Federal de Foz do Iguaçu/PR para os procedimentos cabíveis.