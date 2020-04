Presos já produziram 69 mil máscaras em menos de um mês

Presos de penitenciárias e cadeias públicas em todo o Estado já produziram, entre os dias 23 de março e 15 de abril, mais de 69 mil máscaras, 5,2 mil jalecos, 1,7 mil escudo de rosto (ou máscaras de acetato, como também é conhecido) e 2 mil peças especialmente para hospitais, como lençóis, fronhas, uniformes, toucas e pijamas. Com as máquinas a todo vapor, diariamente, ficam prontas mais 8,1 mil máscaras, entre descartáveis e laváveis, mas a meta é aumentar.

REPASSES – Entre máscaras, jalecos, lençóis e demais produtos, o Departamento Penitenciário e a Secretaria da Segurança Pública já repassaram mais de 70 mil itens a hospitais públicos, polícias estaduais, guardas municipais, prefeituras, centros de socioeducação e instituições religiosas.

TRABALHO NAS PRISÕES – Em todo o Estado, mais de 200 presos estão implantados nos canteiros de costura do Depen, mas a ideia é aumentar. Por enquanto, além de 17 penitenciárias, as cadeias públicas de Ibaiti (no Norte Pioneiro) e Rio Branco do Sul (na Região Metropolitana de Curitiba) já iniciaram a confecção de máscaras.

HIGIENE E LIMPEZA – No Depen, a fabricação de produtos de higiene e limpeza também foi ampliada. A produção média mensal está chegando a 60 mil litros de produtos, como água sanitária, lava-roupas, lava-louças, álcool em gel e desinfetante.