Presos da PIC vencem concurso de redação

Cascavel – Três presos da PIC (Penitenciária Industrial de Cascavel) foram premiados com os três primeiros lugares na categoria que abrange as penitenciárias estaduais do 4º Concurso de Redação da DPU (Defensoria Pública da União) que teve como tema Promoção dos Direitos Humanos e Garantia do Acesso à Justiça.

Os detentos são alunos do CEEBJA Wilson Antônio Neduziak, que, além da PIC, também têm professores dos Ensinos Fundamental e Médio atuando na PEC (Penitenciária Estadual de Cascavel).

Para a diretora da instituição, Silmara Eliane de Sousa, a conquista vai muito além do prêmio: “É um modo de trazer esperança ao detento, de que ele pode fazer as coisas de um jeito diferente e ter outras oportunidades independente da atual situação em que se encontra. Além disso, tem a questão familiar. É motivo de orgulho para as famílias verem esse outro lado dos detentos, traz alento especialmente para os pais”, reforça.

Para um dos premiados, a conquista lhe rendeu o perdão do pai após 12 anos: “O pai e o detento não se viam ou se falavam havia 12 anos porque o pai não o perdoava pelo crime cometido. Quando saiu o resultado, promovemos uma pequena cerimônia de entrega e o pai abraçou o filho e o perdoou naquele momento. Fui muito emocionante”.

O CEEBEJA já funciona no local há sete anos e além de participação no concurso outro destaque é a publicação de um livro de poesias escritas pelos internos que este ano já chega à 3ª edição.