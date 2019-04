Prefeitura segue recolhendo lixo e entulhos nesta semana

As ações do Mutirão “Água Boa- Cidade Limpa” prosseguem nesse início de semana com as equipes retornando às regiões em que a cidade foi dividida. A concentração das equipes para distribuição dos trabalhos acontece agora, às 8h, no EcoLixo, na Rua Manaus, para recolher o material depositado nas ruas, seguindo a mesma ordem da primeira etapa do mutirão (Região 1, 2 e 3).

Para aquelas pessoas que não realizaram a limpeza do seu imóvel nas ruas onde as equipes do mutirão já passaram, devem levar lixo e entulhos nos pontos de apoio e não depositar em frente as residências. Informações também pode ser obtidas no Setor de Volumosos, do Ecolixo, pelos telefones 3902-1383 e 3902-1392.