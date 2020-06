Prefeitura de Foz do Iguaçu emite nota de pesar pela morte de Phelipe Mansur

A Prefeitura de Foz do Iguaçu acaba de divulgar uma nota de pesar pela morte do empresário Phelipe Mansur, que era superintendente de Governança Social da Casa Civil do Paraná, além de dois companheiros que atuavam na mesma secretaria. Eles morreram em acidente na tarde desta segunda-feira (1º) na BR-277, em Teixeira Soares, perto de Ponta Grossa.

Phelipe, que tinha 35 anos, foi candidato à Prefeitura de Foz nas últimas eleições e pretendia disputar o pleito neste ano.

Veja a seguir a nota:

Nota de pesar

O Governo do Município de Foz do Iguaçu manifesta seu mais profundo pesar pelos falecimentos do Superintendente de Governança Social da Casa Civil do Paraná Phelipe Mansur, do assessor da Casa Civil João Ricardo Schneider e do motorista Paulo.

Os três foram vítimas de um acidente de trânsito ocorrido na região dos Campos Gerais, nesta segunda-feira (1º).

Desejamos força aos familiares neste momento de dor e destacamos o importante trabalho desenvolvido por Phelipe Mansur e toda sua equipe em prol de Foz do Iguaçu e todo o Paraná.

Mansur deixou a sua marca na história da cidade, onde empreendeu atuando no ramo alimentício. Formado em Administração de Empresas, com especialização em Gestão Pública, ele também foi membro da diretoria da Associação Comercial e Empresarial de Foz do Iguaçu (ACIFI), candidato a prefeito em 2016 e 2017, além de concorrer ao cargo de deputado estadual em 2018.

A dedicação, o protagonismo político e empreendedorismo de Phelipe Mansur serão sempre lembrados pelos iguaçuenses.

Manifestamos toda nossa solidariedade aos familiares e amigos neste momento de profunda tristeza e dor.