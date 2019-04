Prefeito solicita liberação de recursos do Governo do Estado para execução de projetos

Em trâmite desde o ano passado, projetos de infraestrutura e revitalização de espaços públicos no município estão mais próximos de serem concretizados. Em Curitiba, o prefeito de Toledo, Lucio de Marchi busca o apoio do Governo do Estado para que essas ações sejam efetivadas. Na terça-feira (2), acompanhado pelo empresário Luiz Ferreira ele esteve com o secretário da Casa Civil Guto Silva para falar sobre a reforma do Terminal Rodoviário, substituição das calçadas do Parque Ecológico Diva Paim Barth, Praça de Paris no Jardim Coopagro e a ciclovia Toledo a Sobradinho. Todos eles aguardam a homologação do Governo do Estado.

Na ocasião, o secretário Chefe da Casa Civil, Guto Silva, reafirmou que é compromisso do Governo estar mais próximo dos municípios e também de Toledo. Lucio conversou com Guto Silva que deu sinal positivo à solicitação da liberação dos recursos para que, consequentemente o início das obras .

A intermediação dos recursos junto ao Governo do Estado foi realizada pelo deputado federal José Carlos Schiavinato ainda no ano passado. “Muito bem recebidos pelo chefe da Casa Civil Guto Silva e acredito que as ações serão concretizadas no mais breve possível. Vamos trabalhar juntos para que a nossa cidade continue a crescer. São projetos importantes que oferecem melhorias na infraestrutura e na qualidade de vida da nossa população”, comenta o prefeito.

Outro assunto foi a vinda do governador Ratinho Junior para região oeste. A ideia é a presença dele na entrega dos reservatórios da Sanepar, estrada de Bom Princípio e Concórdia do Oeste a Dez de Maio.

O prefeito também esteve com o deputado estadual Micheleto, representante do município, que reforçou com os representantes do Estado as demandas apresentadas pelo prefeito. Nesta quarta-feira (3), o prefeito acompanhado do deputado Micheleto entregou o plano de trabalho do sistema de ar-condicionado do Hospital Regional e ainda, em pauta a liberação da construção do Hemocentro.