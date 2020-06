PRE recupera duas motocicletas em Cascavel

Uma equipe da PRE (Policia Rodoviária Estadual) que se deslocava pela rodovia PRc-467 na tarde deste sábado (6), em Cascavel, logrou êxito em recuperar duas motocicletas que eram produtos de furto/roubo e prendeu dois homens.

Os dois indivíduos, do sexo masculino e de 18 e 20 anos, estavam parados no acostamento na altura do quilômetro 103 da rodovia e levantarem suspeita da equipe de policiais.

Eles estavam com uma Honda XL 1000v Varadero de cor vermelha com alerta de furto/roubo justamente neste sábado (6/6/2020) e uma Honda CBX 250c Twister de cor amarela, com alerta de furto/roubo do dia 3 de maio de 2020.

Os dois homens que estavam com as motocicletas foram detidos e encaminhados, assim como as motocicletas, até a 15ª SDP de Cascavel, onde ficarão à disposição da justiça.