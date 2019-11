PRE prende suspeitos de roubo em Palotina

Por volta das 23h dessa segunda-feira (4), a equipe da PRE (Polícia Rodoviária Estadual) recebeu informações de que uma camioneta GM S10 havia sido roubada na localidade de Alto Alegre, estando envolvido um GM Corsa cinza.

Durante patrulhamento pelas proximidades, o veículo suspeito foi abordado na PR-364, próximo de São José no município de Terra Roxa, com três indivíduos dentro. Após busca minuciosa foi encontrado na perna de um dos passageiros um revólver marca Taurus Calibre .38 municiado com seis munições intactas.

Também foi encontrado no interior do veículo um simulacro de pistola (pistola de Air Soft com a ponta laranja raspada), 02 cartuchos de munição Calibre .44 intactos, e alguns objetos eletrônicos, um celular e certa quantia de dinheiro em espécie.

Diante dos fatos, o condutor, os dois passageiros e o veículo foram encaminhados a Delegacia de Polícia Civil deTerra Roxa para as providências cabíveis.