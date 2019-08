PRE irá apurar causas de acidente fatal com motociclista

Um motociclista morreu na noite deste domingo (11) em um acidente nas proximidades do Km 21 da PR-486, no distrito de Espigão Azul, em Cascavel.

A vítima foi identificada como Luiz Fernando de Ramos, de 19 anos. Ele seguia sentido Cascavel e foi colhido por um veículo Space Fox que seguia no mesmo sentido.

Luiz caiu na rodovia e teria sido atropelado por um veículo que seguia logo atrás, e que não parou para prestar atendimento.

Socorristas e o médico plantonista do Siate se deslocaram de Cascavel até o local do acidente, mas ao chegarem apenas constataram o óbito e acionaram o IML (Instituto Médico Legal).

O local do acidente foi entregue à PRE (Polícia Rodoviária Estadual), que agora irá apurar as causas do acidente e tentar encontrar o veículo que atropelou Luiz e não parou.