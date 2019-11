PRE intensifica fiscalização durante o feriado

Devido ao feriado cívico alusivo à Proclamação da República desta sexta-feira (15), a PRE (Polícia Rodoviária Estadual) vai intensificar a fiscalização em todas as rodovias estaduais do Paraná. As ações iniciam-se as 14h do dia 14 (quinta-feira) e se encerram a meia noite do dia 17 (domingo), período em que há um aumento considerado no fluxo de veículos nas rodovias, ampliando as possibilidades de ocorrerem infrações e acidentes de trânsito.

Durante a Operação será intensificado o policiamento ostensivo preventivo, através do patrulhamento com viaturas e também a atuação repressiva com operações radar e etilometro, além de ações de fiscalização em geral, buscando fazer com que se cumpram as leis e normas que regulam o trânsito nas rodovias com o objetivo de reduzir o índice de acidentes e infrações cometidas pelos usuários das rodovias e garantir uma viagem segura e tranquila a todos.

Principais orientações:

1. Use o cinto de segurança;

2. Se beber não dirija;

3. Jamais utilize o celular na condução do veículo;

4. Respeite a sinalização da via;

5. Realize manutenções periódicas no seu veículo;

6. Redobre a atenção e os cuidados em condições adversas (chuva e neblina);

7. Mantenha distância segura do veículo a sua frente;

8. Respeite os limites de velocidade;

9. Faça um planejamento de sua viagem;

10. Viaje sem pressa;

Em caso de emergência ligue 198