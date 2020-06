PRE apreende veículo transportando agrotóxico contrabandeado

A PRE (Polícia Rodoviária Estadual) em operação de patrulhamento pela Rodovia PRC-272, apreendeu um veículo carregado de agrotóxicos nesta terça-feira (16) no posto de Iporã.

Os policiais deram ordem de parada a um automóvel FORD/Ecosport de cor predominante prata. O condutor não obedeceu e empreendeu fuga sentido Iporã, foi feito acompanhamento tático, quando o motorista entrou em uma estada rural não pavimentada e ao perceber que seria alcançado e abordado, abandonou o veículo e se embrenhou em um matagal existente as margens da rodovia e não foi mais encontrado.

Durante as buscas no interior do veículo foi encontrado no porta-malas 60 sacos de agrotóxico da marca TAZMANIA, de origem estrangeira, o qual é proibido pelos órgãos nacionais. Após a confecção do B.O.U., o veículo e o agrotóxico foram encaminhados a Delegacia da Receita Federal de Guaíra para serem tomadas as demais providências.