Posta de tilápia Copacol assada à milanesa

INGREDIENTES:

6 Postas de Tilápia Copacol

150 g de farinha de trigo

2 ovos batidos

150 g de farinha de rosca

2 tomates firmes em cubos bem pequenos

1 cebola em cubos bem pequenos

1/2 pimentão verde em cubos bem pequenos

1/2 pimentão amarelo em cubos bem pequenos

1/4 de xícara de vinagre de vinho branco

1/2 de xícara de azeite de oliva

2 colheres de sopa de salsa picada

Sal a gosto

Pimenta preta a gosto

MODO DE PREPARO:

Tempere bem as postas de tilápia com sal e pimenta.

Empane as postas na seguinte ordem: Passe-as na farinha de trigo e retire o excesso, em seguida passe-as nos ovos batidos e escorra o excesso, por último, passe-as na farinha de rosca.

Unte uma forma antiaderente com um pouco do azeite, coloque as postas lado a lado, deixando um respiro entre elas.

Leve-as ao forno pré-aquecido em 180 °C por 15 minutos, retire e vire-as, volte ao forno por mais 15 minutos.

Para o vinagrete misture a cebola, o tomate e os pimentões. Tempere com sal e misture bem. Acrescente o vinagre e 1/4 de xícara de azeite de oliva, finalize com a salsa picada. Misture bem e sirva com o peixe.