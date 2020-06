Possível retorno do Campeonato Paranaense é definido em reunião entre clubes e FPF

Os representes das oito equipes classificadas para a fase mata-mata da do Campeonato Paranenese 2020, se reuniram na tarde desta sexta-feira (26), com o presidente da Federação Paranaense de Futebol, Hélio Pereira Cury, para discutir possíveis datas para o retorno da competição estadual. O encontro aconteceu através de videoconferência onde também foram tratados os protocolos a serem seguidos durante as partidas.

Nas conversas ficou acordado que o Campeonato Paranaense terá seu reinício até o dia 15 de julho, uma vez que CBF e FIFA divulgaram seu cronograma de retorno e início de competições nacionais e internacionais. Na tarde de ontem, quinta-feira (25), a CBF divulgou que o Campeonato Brasileiro terá seu retorno nos dias 08 e 09 de agosto, com as Séries B e A, respectivamente. Já a FIFA confirmou para setembro o início das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022.

“Em consenso entre os clubes e Federação Paranaense de Futebol, entendemos que o dia 15 de julho é a data ideal para o retorno da competição. Agora vamos iniciar os preparativos para essa retomada do Estadual, assim como negociar com os órgãos de saúde competentes, para que seja possível ver a bola rolar novamente”, destacou o presidente do Futebol Clube Cascavel, Valdinei Silva.

Ele também falou que os jogos serão transmitidos pela plataforma de stream DAZN. “Já convoco toda a torcida da Serpente Aurinegra para torcer pelo FC Cascavel. Teremos jogos importantes, talvez os mais importantes da história do clube, já que uma vitória contra o Rio Branco garante uma vaga inédita para a Copa do Brasil de 2021”.

O retorno do Estadual terá todas as partidas realizadas sem a presença de público, com acesso restrito ao campo de jogo e vestiários limitados aos funcionários essenciais à administração do estádio, atletas das duas equipes e respectivas comissões técnicas, além de equipe de arbitragem, delegados da partida e supervisor FPF.