Possível “mala branca” motiva o Coxa no jogo decisivo pelo acesso

Curitiba – A Série B do Campeonato Brasileiro 2019 será encerrada neste sábado (30) com a definição das duas últimas vagas para a elite do futebol nacional em 2020. Uma delas está com o Coritiba, que entra em campo para desafiar o Vitória às 16h30, no Barradão, em Salvador, já classificado, pois precisa apenas de um empate para confirmá-la. Portanto o 0 a 0 do placar quando a bola começar a rolar na Bahia já lhe basta.

Além disso, após duas temporadas, o Coxa poderá confirmar o retorno à Série A até mesmo com uma derrota, mas desde que América-MG ou Atlético-GO não vençam como mandantes o já rebaixado São Bento já e o já garantido na Série A Sport, respectivamente.

Para não depender de outros resultados, o Alviverde paranaense entrará em campo em busca de fazer sua parte diante de um adversário que não tem mais ambições no campeonato e que viveu greve de jogadores esta semana por conta de salários atrasados.

Invicto há 12 jogos, o Coritiba quer a quarta vitória seguida para voltar para casa com terceira posição e a vaga na Série A consolidada. Ainda mais depois das declarações do presidente do Leão baiano, que apoiou os jogadores do Vitória a aceitarem a famigerada “mala branca”, incentivo financeiro, de América-MG e Atlético-GO para vencerem o Coritiba. Caso o Coxa seja derrotado e Coelho e Dragão vençam, as duas vagas restantes em aberto ficarão irão para Minas Gerais e Goiás.

A equipe

Para este jogo que é para o Coritiba vale vaga na Série A do Campeonato Brasileiro, o técnico Jorginho não contará com o lateral-direito Felipe Mattioni, vetado pelo departamento médico. Assim, Diogo Mateus assume a vaga. Já o atacante Robson, que cumpriu suspensão na vitória sobre o Bragantino, volta a ser opção.