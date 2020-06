Pós-pandemia: expectativa de junho frustra e volta das aulas fica para agosto

Cascavel – O novo decreto municipal que endurece medidas como os horários do toque de recolher e do funcionamento do comércio em Cascavel e que entrou em vigor nessa segunda-feira (15) fez a Secretaria Municipal de Educação postergar a previsão de reinício das aulas presenciais em escolas e Cmeis de Cascavel. A nova data possível é agora dia 3 de agosto, uma segunda-feira.

“Desde que começou a pandemia trabalhamos com algumas perspectivas. O plano A era retornar dia 15 de junho, depois na primeira semana de julho, depois dia 20 de julho, agora dia 3 de agosto e depois em setembro. Não conseguiremos retornar em julho e nossa perspectiva agora é agosto, considerando que, como nós estamos no pico, ou chegando ao pico da pandemia, os casos vão começar a declinar. Então, se percebermos na semana que vem ou na outra que não é possível, jogaremos essa data para o meio de agosto. E, se não for possível novamente, jogaremos para setembro. É assim que nós vamos trabalhar. De forma alguma tem condições de voltar se não houver toda segurança sanitária”, disse a secretária Márcia Baldini, em coletiva à imprensa na tarde de ontem.

Ela anunciou ainda mudanças no rodízio de entrega das atividades remotas que estavam sendo distribuídas semanalmente aos responsáveis pelos alunos para validação do calendário escolar. Agora as entregas serão a cada 15 dias.

Assim, os materiais serão entregues aos pais ou responsáveis nas próximas três semanas: nos dias 22, 23 e 24 de junho, 6, 7 e 8 de julho e 20, 21 e 22 de julho. A novidade é que quem tem a possibilidade de imprimir os materiais pode solicitá-los por e-mail ou WhatsApp, entrando em contato com a escola ou o Cmei dos filhos. Já a devolução das atividades terá de ser feita até 20 de julho, não necessariamente a cada 15 dias.

“Os pais precisam ter consciência da importância dessas atividades para os filhos. Penso que ninguém quer que os filhos percam o ano. Não existe possibilidade de o ano letivo ser cancelado, como quer o sindicato [dos Professores Municipais de Cascavel]. As entregas [das atividades] têm que ser feitas. São essas atividades que vão validar a presença do filho e computar para avaliação diagnóstica e continuidade do ano letivo”.

Precaução

A secretária também pediu cuidado no controle da disseminação da covid-19: “O momento impõe cuidados, conosco, com quem amamos e com pessoas que convivemos no ambiente de trabalho e escolar. Apelo aos pais, aos professores, aos servidores da rede municipal, que passam de 40 mil pessoas, que, se tiverem algum sintoma, que abram a possibilidade de ser covid-19 e não vão às unidades”, disse Márcia Baldini.

Siprovel pede suspensão das atividades presenciais

A presidente do Siprovel, Josiane Maria Vendrame, protocolou na tarde dessa segunda (15) um ofício no qual solicita a imediata suspensão do atendimento presencial nas escolas municipais de Cascavel. O documento é endereçado ao prefeito Leonaldo Paranhos, à secretária de Educação, Márcia Baldini, e ao secretário de Planejamento e Gestão, Edson Zorek.

A suspensão dessas atividades envolve a entrega dos trabalhos remotos e o fechamento das unidades escolares, com liberação de seus respectivos funcionários (diretores, coordenadores, professores, professores de educação infantil e demais profissionais da educação), para que cumpram sua carga horária na modalidade de teletrabalho sem prejuízos, pelo tempo que se fizer necessário, até que seja garantida a segurança ao retorno do trabalho presencial.

“Acreditamos que o momento é crítico, sendo necessário preservarmos a saúde e a vida de todos das comunidades escolares”, destaca a presidente do sindicato.

Segundo a secretária Marcia Baldini, a Semed oferece todos os equipamentos de proteção individual orientados pela medicina do trabalho, além de estar preparando uma licitação para compra de máscaras, viseiras de acrílico, luvas e avental.