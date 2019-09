Porto Seco é nosso!

A Câmara de Cascavel reuniu dez entidades do setor produtivo em uma mobilização histórica em favor da manutenção do Porto Seco de Cascavel. O contrato de concessão de funcionamento se encerra no dia 3 de novembro e, se não for prorrogado, deixa de funcionar, representando prejuízos de milhões de reais para Cascavel e para toda a região oeste do Estado.

O alerta foi divulgado em primeira mão pelo Jornal O Paraná, na edição de quinta-feira (19). As entidades assinaram um ofício que será enviado ao governo do Paraná e à Receita Federal, pedindo a prorrogação do contrato.