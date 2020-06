Porto Seco de Cascavel deve continuar em funcionamento

O presidente da Câmara, Alécio Espínola (PSC) recebeu a notícia de que a Receita Federal recomendou e o Governo Federal, por meio da AGU (Advocacia Geral da União), propôs que o Porto Seco de Cascavel seja mantido em funcionamento. O anúncio foi feito pelo presidente da ACIC (Associação Comercial e Industrial de Cascavel), Michel Lopes, durante reunião na manhã desta sexta-feira (05) no Plenário do Legislativo.

Alécio destaca que a luta pela manutenção do Porto Seco é de toda a comunidade e dos empresários da cidade. “É uma grande notícia para nós, sinal que valeu toda a nossa correria, todo o nosso esforço”, afirmou o presidente, lembrando das reuniões anteriores na Câmara e da ida dele com o prefeito Leonaldo Paranhos (PSC) a Curitiba, para buscar o apoio do governador Ratinho Júnior.

Na manifestação da AGU ao juiz da 1ª Vara Federal de Curitiba, a União justifica o pedido formalizado pela Receita com base na nova conjuntura criada pela pandemia da covid-19. Segundo o documento, “uma eventual interrupção das atividades do Porto Seco de Cascavel, nesse momento, não se mostraria adequada, haja vista tratar-se de procedimento de desestruturação de um recinto alfandegado, o que requer mobilização e acompanhamento contínuo da fiscalização aduaneira para as atividades em andamento e a remoção de mercadorias armazenadas e entrepostadas para outros locais alfandegados, gerando, especialmente, a necessidade de grande interação entre os diversos intervenientes e usuários”.