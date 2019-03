Portas abertas no Comercial

A Associação Atlética Comercial completará 55 anos de fundação no próximo dia 9 de abril e como forma de comemorar com toda a comunidade esportiva realizará dois eventos abertos no próximo mês: a Corrida Comercial Runners e o Open de Voleibol.

Essas são as duas únicas atividades do Clube abertas a não associados. E já são tradicionais no calendário dos desportistas de toda a região. A competição de vôlei terá sua 12ª edição e de corrida de rua sua 3ª edição.

OPEN DE VÔLEI

“O Open é utilizado por algumas equipes como preparatório para os Jogos Abertos do Paraná e também para competições entre Atléticas, então, as equipes participam, mesmo, porque é uma competição tradicional, sempre aguardada com expectativa. E este ano o Open será mais competitivo que nos últimos anos, pois ao invés de 16 serão 20 equipes, dez em cada naipe. No feminino as vagas já foram preenchidas, enquanto no masculino resta apenas uma em aberto”, diz a técnica de vôlei do Comercial, Simone Borges de Souza, que ontem recebeu da equipe masculina de Boa Vista da Aparecida o indicativo de participação. Isso que o prazo de inscrições está previsto em regulamento para encerrar dia 5 de abril, caso todas as vagas não tenham sido preenchidas até lá.

No feminino, a disputa contará com: Clube Comercial, Clube Comercial Vôlei, Copel Clube de Cascavel, AABB Cascavel Vôlei, Amigas do Vôlei/Santa Tereza, Hera’s Voleibol Clube, Divas do Vôlei, Guaraniaçu, Palotina Esporte e Apcef/CRC. Já no masculino até ontem estavam inscritos: Clube Comercial, Amigos do Vôlei, K1, Pérola Negra Game Show, Palotina Esporte, São Cristóvão Vikings, Colégio São Cristóvão, Brothers e Tovel/Prati.

O congresso técnico do Open 2019 será dia 15 de abril e o início das disputas no dia 26 abril. As partidas serão sempre nas sextas, sábados e domingos.

COMERCIAL RUNNERS

Evento que tem como diferencial a hidratação durante a prova, além de premiação em dinheiro, a Corrida Comercial Runners também ampliou o número de participantes para 2019. “Na primeira edição tivemos 670 inscritos e no ano passado foram 870. Desta vez são 1.000 vagas disponíveis, e, tendo vaga, elas podem ser preenchidas até o dia 13 de abril, véspera da prova, marcada para o dia 14”, explica o organizador da corrida, Maicon da Cunha.

As distâncias são as mesmas de 2018: 5 km, 10 km e 15 km, mas a novidade são os percursos. “Até ano passado quem participava dos 15 km corria o percurso dos 10 km mais o de 5 km, repetindo parte do percurso. E alguns achavam isso monótono, pois chegava em frente ao Clube [ponto de partida e chegada] e tinha que virar pra correr mais 5 km. Agora a prova dos 15 km tem percurso único”, explica Maicon.

Em relação a premiação, nos 5 km e nos 10 km haverá premiação até o 5º lugar na geral e até o 5º categoria associado. Nos 15 km, os cinco primeiros na geral serão premiados em dinheiro, sendo R$ 1 mil para o campeão. Também haverá premiação para os cinco primeiros na categoria associado e na categoria por idades. Também haverá prêmio em dinheiro para as três maiores equipes, e troféu para as cinco maiores.

As inscrições até o dia da prova custam R$ 80 no site ticketagora, R$ 70 na loja Leve Sportes e R$ 60 para associados, no Clube. Durante a prova, os participantes terão nos pontos de hidratação, além de água, isotônico, refrigerante, barras de cereal, frutas e picolé (na chegada).