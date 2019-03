Pornografia infantil: Polícia prende seis por crime sexual na internet

Cascavel – A Polícia Civil do Paraná prendeu nessa quinta-feira (28) seis pessoas em flagrante durante a Operação Luz na Infância 4, força-tarefa coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública para combater crimes de abuso e exploração sexual contra crianças e adolescentes na internet. Policiais civis do Distrito Federal e de 26 estados também participaram da ação.

No Paraná, cerca de 65 policiais civis cumpriram nove mandados de busca e apreensão em oito cidades. Os alvos estavam localizados em Curitiba, Arapongas, Cambé, Cascavel, Campo Mourão, Foz do Iguaçu, Paranavaí e São José dos Pinhais. Com exceção de Foz do Iguaçu, com dois mandados, nas demais cidades foram executados um mandado de busca e apreensão em cada uma.

No decorrer da operação, a polícia apreendeu diversos materiais ilegais, como fotos e vídeos de crianças e adolescentes em situação de exploração sexual. Seis homens, com idade entre 23 e 53 anos, que estavam em posse desses materiais, foram presos em flagrante.

Segundo o delegado coordenador da operação no Paraná, José Barreto de Macedo Júnior, as investigações prosseguirão para encontrar outros envolvidos que tenham compartilhado o material ou até mesmo abusado sexualmente de crianças. “A partir desse momento, as investigações continuam para apurar o envolvimento de demais pessoas com o crime”, afirmou o delegado. “E não só isso, porque também encontramos crianças, geralmente parentes dos alvos, nas residências, as quais serão encaminhadas para unidade especializada nesse tipo de crime para serem ouvidas por um psicólogo, com o intuito de averiguar se além do armazenamento do material pornográfico infantil, também não ouve abuso”.

Investigação

Os alvos foram identificados pela Diretoria de Inteligência da Secretaria de Operações Integradas, do Ministério da Justiça, com base em informações coletadas em ambientes virtuais, que apresentavam indícios suficientes de autoria e material criminoso.

Esse conhecimento produzido foi repassado às polícias civis – em especial às delegacias de proteção à criança e ao adolescente, e de repressão a crimes informáticos – que instauraram inquéritos e solicitaram aos juízes locais mandados de busca e apreensão.

As ações simultâneas mobilizam um efetivo de mais de 1,5 mil policiais em todo o País. A ação desencadeada é decorrente de cooperação mútua entre a Diretoria de Inteligência e a Diretoria de Operações, ambas vinculadas à Secretaria de Operações Integradas do Ministério da Justiça.

Houve também colaboração da Embaixada dos Estados Unidos no Brasil, por meio da Adidância da Polícia de Imigração e Alfândega em Brasília (adido da polícia na embaixada), oferecendo cursos e capacitações que subsidiaram as quatro fases da Operação Luz na Infância.

Paraná

A Polícia Civil do Paraná já havia promovido uma operação independente nos mesmos moldes, com investigações exclusivas da corporação, no dia 19. Na ocasião, foram presas cinco pessoas. Isso dá um total de 11 presos em menos de dez dias por crimes relacionados à pedofilia na internet, no Estado.

Em Cascavel

Em Cascavel foi apreendido um computador com suspeita de armazenar pornografia infantil no Bairro Cancelli. De acordo com a delegada do Nucria (Núcleo de Proteção à Criança e ao Adolescente Vítimas de Crimes), Bárbara Strapasson, na primeira busca não foi encontrado o material, agora o equipamento será encaminhado para a análise que deve atestar se pode ter sido apagado antes da apreensão. “A informação que foi repassada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública é de que havia esse armazenamento, por isso será feita a análise e então o homem que já foi identificado pode ou não ser autuado”, explica Bárbara. Ninguém foi preso.