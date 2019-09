Por 9 a 0, CBA confirma vitória de cascavelenses na Cascavel de Ouro

CURITIBA (PR) – Em julgamento realizado ontem (quinta-feira), o STJD (Tribunal Superior de Justiça Desportiva) da CBA (Confederação Brasileira de Automobilismo) rejeitou por 9 a 0 o recurso da dupla Leandro Totti/Lucas Inoue e confirmou a vitória do trio formado por Edgar Favarin, Israel Favarin e David Muffato na Cascavel de Ouro do ano passado. O resultado ratifica decisão idêntica tomada pelo TJD (Tribunal de Justiça Desportiva) da Federação Paranaense de Automobilismo (FPrA), quando também já tinha rejeitado por unanimidade no recurso da dupla londrinense.

Rubens Gatti, presidente da Federação Paranaense de Automobilismo acompanhou o julgamento no Rio de Janeiro, juntamente com Dr. Jakson Hohara. Gatti destaca que o resultado confirma que os comissários que trabalharam na prova agiram de forma correta ao confirmarem a vitória De Edgar Favarin, Israel Favarin e David Muffato. Eles tiveram o sensor de cronometragem caído e a cronometragem precisou inserir manualmente os dados nas voltas que o carro ficou sem o ponto eletrônico. “A decisão do STJ da CBA demonstra que todos os procedimentos tomados pelos comissários no dia da prova estavam corretos. Ratifica também a decisão do TJD da Federação e demonstra a competência do quadro técnico e a seriedade como fazemos automobilismo no Paraná”, completa Gatti.

Com a decisão do STJD da CBA, o promotor da Cascavel de Ouro, Edson Massaro, já poderá marcar a data para a entrega definitiva do troféu e o cheque de R$ 100 mil a Edgar, Israel e David Muffato. A premiação estava retida, conforma determinava o regulamento particular da prova e o CDA (Código Desportivo de Automobilismo).

A Cascavel de Ouro deste ano, a 33 edição da competição, está marcada para o dia 3 de novembro, no Autódromo Zilmar Beux.