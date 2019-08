Ponte Preta bate o Figueirense e entra no G-4 da Série B

Embalada após vencer o dérbi diante do Guarani no último fim de semana, a Ponte Preta conquistou mais três pontos pela Série B do Campeonato Brasileiro. Nesta quinta-feira (15), a Macaca foi até o Orlando Scarpelli e bateu o Figueirense por 1 a 0 em jogo válido pela 16ª rodada da competição.

O único gol da partida saiu aos 30 minutos do primeiro tempo. Trevisan tabelou com Washington, invadiu a área e cruzou para trás. A bola passou por todo mundo, menos por Diego Renan, que chutou firme para dar a vitória para o time de Campinas (SP). Na volta do intervalo, o Figueira pressionou e chegou perto do empate em duas boas oportunidades, na pancada de Alemão Teixeira e no cabeceio de Zé Antônio, que saíram para fora.

O resultado foi muito positivo para a Ponte, que chegou a 26 pontos e subiu para o quarto lugar da tabela de classificação, podendo terminar a rodada no G-4 dependendo dos demais concorrentes. Já o Figueirense, que não vence há sete jogos, segue com 20 pontos, na 12ª posição.

