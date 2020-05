Policiais flagram contrabandistas carregando caminhão em porto clandestino

Na madrugada deste sábado (30), durante patrulhamento de rotina na zona rural de Porto Mendes, interior de Marechal Cândido Rondon, policiais visualizaram movimentação suspeita em porto clandestino na região e resolveram realizar aproximação para fiscalização. Ao se aproximarem do local, visualizaram duas barcaças descarregando ilícitos paraguaios em caminhão.

Na tentativa de abordagem, grande correria se iniciou no porto clandestino e os criminosos conseguiram empreender fuga pela mata ciliar fechada, não sendo encontrados.

No local foram apreendidas duas embarcações de grande porte (balsa) equipada com motor Yamaha 150hp e 200hp e um caminhão-baú Mercedes-Benz 1018 carregados com aproximadamente 750 caixas de cigarros contrabandeados do Paraguai, prejuízo de aproximadamente R$ 2 milhões ao crime organizado da região.

Os materiais apreendidos foram encaminhados à Delegacia de Polícia Federal de Guaíra para os procedimentos de praxe.

A apreensão foi realizada por equipes que participam da Operação Hórus, integrada por POLÍCIA FEDERAL, COBRA/BPFRON-PR, TIGRE/PCPR, BOPE/PMMS, PRF, FORÇA NACIONAL e pelo EXÉRCITO BRASILEIRO, com apoio da SEOPI – Secretaria de Operações Integradas/MJSP.