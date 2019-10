Polícia Rodoviária Estadual de Santa Helena efetua prisão de motorista por embriaguez ao voltante

Em 26 de Outubro de 2019 por volta das 13h00min, policiais rodoviários atenderam um acidente de trânsito na rodovia PR-317 Km 467+770m, perímetro urbano de Santa Helena, envolvendo um automóvel Renault/ Clio e uma motoneta Honda/ Biz;

Do acidente resultou danos nos veículos e lesões graves na motociclista;

Que foi realizado o teste etilométrico no condutor do automóvel, sendo constatado a presença de 0,81 miligramas de álcool por litro de ar alveolar, o qual foi encaminhado à Delegacia da Santa Helena, onde foi autuado em flagrante.