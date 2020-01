Polícia recupera carga de 32 toneladas de fertilizantes roubados

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) prendeu, na manhã desta quinta-feira (9), duas pessoas pelo roubo de uma carga de 32 toneladas de fertilizantes, que saiu de Paranaguá (PR) e seria entregue em Mafra (SC).

Por volta das 8h30, agentes da PRF abordaram um motorista, que conduzia uma carreta Scania, na BR-116, em Mandirituba. Durante a vistoria, verificaram que a carreta estava carregada com 32 toneladas de fertilizantes. Solicitada a nota fiscal da mercadoria, o motorista, de 33 anos, desempregado e morador de Paranaguá, não apresentou nenhuma documentação que comprovasse a origem dos insumos agrícolas.

O motorista, que estava com a CNH vencida, disse aos policiais que assumiu o volante do caminhão no bairro Parque São João, em Paranaguá e o levaria até Mafra. O passageiro do caminhão, um pintor de 31 anos, também morador de Paranaguá, disse que apenas acompanhava o motorista na viagem.

Diante dos fatos, a PRF acionou a Delegacia especializada em roubo de cargas, que ficará responsável pelas investigações e localização do proprietário real da carga apreendida. O motorista e o passageiro foram detidos por receptação e entregues à Polícia Civil, assim como o caminhão carregado com os fertilizantes.

Os agrotóxicos são um dos produtos mais valiosos que transitam pela região do porto de Paranaguá e, por essa razão, são mais visados por quadrilhas que aplicam o vulgo “golpe do frete”, onde motoristas se valem da confiança do proprietário e desviam a carga, sob a desculpa de terem sidos roubados, auferindo, com isso, grandes lucros com a venda ilegal desses produtos roubados.