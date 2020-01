Polícia procura por suspeito de matar a sogra e esconder o corpo

A polícia de Goioerê iniciou o ano à procura de Rodrigo Chaves, suspeito de matar com requintes de crueldade a ex-sogra, Lucélia Souza Chagas, de 42 anos. A mulher foi morta com dois tiros de revólver na madrugada dessa quarta-feira (1º). O crime aconteceu uma chácara que a vítima e a filha moravam situada às margens da rodovia BR-272 em Goioerê.

O ex-genro da vítima teria chegado à casa na chácara procurando pela filha de Lucélia. A jovem possui medida protetiva contra o ex-marido. Mesmo assim ele chegou a enviar uma mensagem para a ex-mulher por volta da 1h30, dizendo que estava na casa da mãe dela.

Segundo a Polícia, tudo indica que a mulher foi morta na residência e arrastada por 200 metros até uma pequena represa. No caminho até o local havia muito sangue. O crime aconteceu logo depois da filha de Lucélia receber a mensagem do ex-marido.

Lucélia foi morta com dois disparos de arma de fogo, um no pescoço e outro na testa e também estava com a boca amarrada com uma sacola. Depois da perícia, o corpo foi retirado da represa por uma equipe do Corpo de Bombeiros e encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) de Campo Mourão.

O suspeito está foragido, quaisquer informações sobre Rodrigo Chaves, podem ser repassadas para a Delegacia de Polícia Civil de Goioerê (44) 3522-1137.

Fonte: Tribuna Hoje News