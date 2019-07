Polícia prende suspeito de tentativa de homicídio

Policiais Civis da Delegacia de Homicídios prenderam no fim da tarde dessa terça-feira (9), um homem suspeito de ter esfaqueado durante a tarde, Allan Marinho Alves, de 38 anos.

A prisão ocorreu no fim da tarde quando os policiais civis da Delegacia de Homicídios foram acionados sobre uma ocorrência de uma pessoa ferida por arma branca no bairro Cascavel Velho.

A vítima foi identificada como sendo Allan Marinho Alves, de 38 anos, a qual foi encaminhada em estado grave ao Hospital Universitário, com risco de morte.

Nas diligências, os policiais da DH identificaram o autor como sendo Julio Cesar Alves da Silva, de 26 anos.

Em uma rápida ação, o autor do crime foi localizado em uma residência no bairro Colina Verde, onde foi preso em flagrante. A faca utilizada no crime também foi apreendida.

Agora Julio Cesar será encaminhado à carceragem da 15 SDP, e ficará à disposição do Poder Judiciário.