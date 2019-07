Polícia prende suspeito de tentativa de feminicídio em Cascavel

Na tarde dessa sexta-feira (12) policiais civis da Delegacia de Homicídios, com o apoio de policiais civis do SIC da 15ª SDP, realizaram a prisão de Anderson Matheus Soares do Nascimento, de 23 anos.

Anderson foi apontado como o autor da tentativa de feminicídio ocorrida no dia 24 de junho deste ano, contra Carol Andrielly Santurio Silva, fato esse ocorrido em via pública no bairro Santa Felicidade em plena luz do dia.

Na ocasião a vítima sofreu em torno de trinta perfurações por arma branca (faca), das quais aproximadamente 23 no tórax, sendo encaminhada com risco de morte ao Hospital Univesitário.

Anderson agora será encaminhado à carceragem da 15ª SDP (Subdivisão Policial) e ficará à disposição do Poder Judiciário.

Fontes ligadas a família informaram que a vítima recebeu alta hospitalar no começo da semana.