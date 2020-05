Polícia prende mais dois suspeitos de homicídio em São Miguel do Iguaçu

Mais duas pessoas suspeitas de participação em um homicídio ocorrido em São Miguel do Iguaçu no dia 24 de abril foram presas nesta quarta-feira (6) pela Polícia Civil do município.

Quatro pessoas já foram presas, todas são suspeitas de envolvimento no crime.

Logo no primeiro dia depois do crime, a Polícia Civil de São Miguel do Iguaçu prendeu em flagrante no bairro Santa Catarina um dos autores, um homem de 20 anos. O segundo envolvido, um jovem de 19 anos, foi detido em Medianeira, onde permanece preso por mandado de prisão preventiva.

As outras duas prisões foram realizadas nesta quarta-feira (06). São prisões temporárias de 30 dias, e segundo a Polícia Civil, ambos os presos, que tem 18 e 20 anos, estavam na cena do crime. Segundo o Delegado Walcely de Almeida, as investigações agora seguem no intuito de comprovar a participação deles no homicídio.

O CRIME

O crime ocorreu durante a madrugada do dia 24 de abril, no bairro Floresta, onde o jovem identificado como Lucas Mateus Pacheco de 20 anos, foi esfaqueado.

Ele foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado ao Pronto Atendimento Municipal desacordado, onde após algumas horas, não resistiu à gravidade dos ferimentos e faleceu.

