Polícia prende acusado de estupro em Foz do Iguaçu

Investigadores do Grupo de Diligências Especiais cumpriram mandado de prisão expedido pelo Juizado de Violência Doméstica e familiar, pelo crime de estupro de vulnerável, em desfavor de R.C.S., 43 anos de idade, no bairro Jardim Ipê em Foz do Iguaçu na tarde desta quinta-feira (26).

O homem foi condenado pelo crime de estupro de vulnerável e deve cumprir a pena em regime fechado, pelo prazo de 16 anos. O crime ocorreu no ano de 2013.

Diante dos fatos, o foragido foi encaminhado a Delegacia da Polícia Civil onde permanece preso na carceragem provisória da 6ª SDP.