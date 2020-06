Polícia prende acusado de assassinato no Riviera

Policiais da Delegacia de Homicídios prenderam na manhã desta quinta-feira (25), um homem acusado de assassinar à tiros Silvano Silva, morador de um apartamento no Riviera em Cascavel no dia 27 de maio deste ano.

Segundo as investigações, dois homens já identificados tocaram a campainha da casa de Silvano e quando ele abriu a porta foi alvejado por diversos disparos de arma de fogo, sem nenhuma discussão anterior.

De acordo com a Delegada Raísa Vargas, policiais da Delegacia de Homicídios com apoio de policiais do GDE (Grupo de Diligências Especiais) da Polícia Civil deram cumprimento à vários mandados de busca e apreensão no Riviera. Durante a ação, os policiais prenderam o autor do homicídio que confessou o crime.

De acordo com o acusado, ele matou Silvano porque havia sido ameaçado por ele anteriormente.

Veja a explicação da Delegada Raísa Vargas: