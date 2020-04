Polícia Penal frustra fuga na Cadeia Pública de Cascavel

Policiais penais que atuam na Cadeia Pública de Cascavel, frustraram uma tentativa de fuga, no local, neste sábado (04).

A ação ocorreu após as equipes receberem informações do Setor de Inteligência, da Polícia Militar de Toledo e também da Polícia Civil de Cascavel, sobre um plano que presos preparavam para escapar na unidade.

No final do dia de hoje, os servidores, com apoio da Polícia Civil, realizaram uma revista minuciosa na Cadeia Pública.

Durante as buscas foram apreendidos um alicate, um fio de ouro de 2 metros (ferramenta da construção civil usada para cortar vigas de concreto), uma serra, uma corda e 350 gramas de substância análoga à maconha.

Conforme a denúncia repassada aos setores de inteligência, um ‘kit cadeia’ teria sido arremessado para dentro da unidade e foi interceptado pelos presos.

O material apreendido foi encaminhado ao Setor de Inteligência do Departamento Penitenciário do Paraná – Depen PR. O caso foi registrado.