Polícia Penal apreende ‘kit cadeia’ arremessado na PEC

Policiais Penais que atuam na PEC (Penitenciária Estadual de Cascavel) apreenderam na noite da última terça-feira (07), um ‘kit cadeia’, com materiais ilícitos, que foi arremessado na unidade.

Nele estavam 20 aparelhos celulares, broca, serra, ‘fio de ouro’ (ferramenta usada na construção civil), 11 pacotes de fumo e 210 gramas de substância análoga à maconha.

A ação foi percebida pelos policiais penais do Departamento Penitenciário do Paraná – Depen PR – que realizavam o monitoramento, por meio das câmeras de segurança.

A equipe percebeu quando duas pessoas de aproximaram do complexo penal e arremessaram o ‘kit’ em direção à PEC e solicitou o reforço do GSI (Grupo de Segurança Interna) e do SOE (Setor de Operações Especiais).

Os servidores localizaram e apreenderam os materiais ilícitos. Os dois suspeitos fugiram em meio ao mato. O caso foi registrado e o material apreendido foi encaminhado ao Setor de Inteligência do Depen.