Polícia pede ajuda para encontrar suspeito de roubar e tentar matar idoso de 83 anos

A Delegada Chefe da 15ª Subdivisão Policial de Cascavel, Dra. Mariana Antonieta Manso Vieira, acompanhado do Delegado do GDE Dr. Thiago da Silva Teixeira, nessa sexta-feira (24), apresentaram os resultados das investigações realizadas em Cascavel referentes à dois casos de latrocínio e um de roubo agravado, ocorrido no início de 2019.

O caso mais recente é o do idoso de 83 anos esfaqueado durante um assalto. Ele é proprietário de um bar no bairro Pacaembu e no último dia 13, ficou em estado grave ao ser esfaqueado. O suspeito do crime foi identificado pelas iniciais C.S.S., 29 anos e já tem passagens por roubo, furto, tráfico e posse de drogas. A Polícia Civil pede o apoio da população de Cascavel para localizar o suspeito, qualquer contribuição com informações, imagens, fotos que possam levar ao paradeiro do mesmo são bem vindas. Denúncias podem ser feitas pelo 197.

Veja as imagens do acusado chegando ao estabelecimento onde aconteceu o assalto:

Veja as fotos do suspeito:

Outra situação esclarecida pela polícia foi o roubo do carro de um casal de idosos que aconteceu no dia 22 de abril no bairro Alto Alegre. O casal de 62 e 56 anos, chegava em casa quando três indivíduos levaram o carro deles e feriram gravemente o homem. Dois dos três autores já estão presos, eles têm 18 e 19 anos.

O terceiro já foi identificado mas está foragido, ele tem 29 anos e já tem passagens por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo.

A terceira situação esclarecida foi a morte de Sonia Massae Toguti, 47 anos. Ela foi morta com golpes de faca, em seu apartamento no Bairro Jardim Canadá no dia 26 de fevereiro. O autor do crime foi preso em seguida e após confessar o crime está preso na PEC (Penitenciária Estadual de Cascavel).