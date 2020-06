Polícia Militar de Umuarama apreendeu mais de 5 quilos de cocaína

Monitoramento feito por policiais militares de Umuarama, no município de Maria Helena terminou na manhã dessa segunda-feira (16) na apreensão de mais de 5 quilos de cocaína. A droga estava em um fundo falso de um veículo. Na ocasião, um homem de 40 aos foi preso em flagrante.

De acordo com o Aspirante Hélio, os policiais haviam recebido informações, através de denúncias anônimas, de que o condutor de um veículo GM Celta Celta, estaria transportando entorpecentes. O denunciante teria relatado o fato na semana passada. Inicialmente foi realizada uma abordagem, mas nada de ilícito foi localizado.

Já no domingo (14) os policiais receberam uma nova denúncia, dando conta de que o suspeito estaria em Umuarama e vinha de Guaíra.

Depois que o veículo foi localizado pela cidade, um monitoramento foi iniciado, até que ontem (15) pela manhã, o suspeito seguiu em direção à Maria Helena (24 quilômetros de Umuarama), onde foi abordado pela segunda vez.

Na primeira conversa com os policiais, o motorista relatou que não trazia nenhuma mercadoria ilícita, mas a equipe fez uma revista minuciosa no interior do carro e encontrou fundos falsos atrás do painel e nos forros laterais traseiros. A droga estava armazenada nestes dois compartimentos.

Condução

Imediatamente o homem recebeu voz de prisão e foi conduzido inicialmente ao 25º Batalhão da Polícia Militar em Umuarama, onde foi feita uma nova revista, com o auxílio do cão farejador Iron do grupo Canil. O Celta é de propriedade do próprio condutor.

Pagando a conta

Ao ser conduzido ao 25º Batalhão em Umuarama, o homem detido sob acusação de tráfico, relatou que faz fretes de droga (maconha) e confessou ainda que ‘perdeu’ uma quantia em maconha recentemente e estava devendo dinheiro para os donos da droga. Para pagar esta dívida, ele decidiu realizar o transporte da cocaína. O detido ainda falou que é morador no município de Terra Roxa e passava por Maria Helena. Depois o homem mudou sua versão dos fatos e disse que trabalha ‘puxando’ cigarro. Também revelou aos policiais que estava com muitas dívidas em farmácias e mercados e levava a droga em troca de dinheiro para pagar suas contas, pois está desempregado. O homem acredita que foi denunciado por traficantes que pretendiam passar mais drogas pelo trecho onde ele foi localizado. A cocaína apreendida foi avaliada em R$ 400 mil. Além da prisão do condutor, os policiais militares apreenderam a quantia de R$ 770, 2 celulares e o veículo.

