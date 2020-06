Investigadores da Delegacia de Homicídios identificaram o autor do homicídio que vitimou Edson Carlos Braga de 31 anos. O homem jogava baralho com amigos quando foi morto por disparos de arma de fogo na noite de domingo (8) na Rua General Osório no Parque São Paulo em Cascavel.

Segundo a Delegada Raísa Vargas, várias diligências investigativas levaram à identificação do autor do crime. O investigado deve se apresentar junto com a arma na delegacia.

Veja a entrevista com a delegada sobre o caso: