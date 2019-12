Polícia Federal realiza apreensão de entorpecente em Céu Azul/PR

Foz do Iguaçu/PR – Durante operação realizada na noite desta quinta-feira(19) no posto da Polícia Rodoviária Federal em Céu Azul/PR, policiais federais abordaram um ônibus que fazia a linha Foz do Iguaçu/PR – São Paulo/SP.

Em vistoria ao bagageiro do veículo, foram encontrados vários tabletes de maconha em uma mala.

O passageiro responsável pela mala disse que recebeu o entorpecente na Rodoviária de Foz do Iguaçu/PR e o revenderia em São Paulo/SP. Verificou-se ainda que o indivíduo possui condenação anterior pelo mesmo crime.

A droga, que totalizou 16,85kg de maconha, e o conduzido foram levados para a Delegacia de Polícia Civil de Matelândia/PR onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante.