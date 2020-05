Polícia Federal prende um homem em flagrante por tráfico de drogas em Céu Azul

Foz do Iguaçu/PR – Na noite desta terça-feira (05), policiais federais prenderam em flagrante um homem por tráfico de drogas num ônibus de linha no posto da PRF (Polícia Rodoviária Federal) em Céu Azul/PR.

Durante a operação, foi abordado um ônibus que fazia a linha Foz do Iguaçu/Curitiba. Com auxílio de cães detectores de entorpecentes, foi vistoriado o interior do veículo.

Os animais apontaram para uma determinada poltrona ocupada por um homem. Embaixo do seu assento, foram encontrados cinco tabletes de maconha.

O homem embarcou em Foz do Iguaçu/PR e tinha como destino Curitiba/PR. Ele negou a posse da droga.

Ele portava uma pequena mochila que estava vazia. Ao ser submetida a inspeção, o cão deu indicação positiva para a presença de odor de entorpecente na bolsa.

Diante dos fatos, ele foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil de Matelândia para a lavratura do auto de prisão em flagrante. O entorpecente apreendido totalizou cerca de 2,4 Kg.