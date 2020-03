Polícia Federal prende em flagrante três pessoas por tráfico de drogas em Foz do Iguaçu

A Polícia Federal prendeu três pessoas em flagrante por volta das 11h desta quarta-feira (25) por tráfico de drogas na região do Porto Meira em Foz do Iguaçu.

A partir de informações de inteligência, policiais federais se deslocaram até o bairro para averiguar possível tráfico de drogas ou contrabando.

Chegando ao local mencionado se depararam com o veículo Renault Clio e, ao fazer a abordagem do motorista e a revista no veículo, encontraram aproximadamente 70 kg de maconha no porta-malas.

Após a abordagem, os policiais se dirigiram a um endereço também mencionado nestas informações e prenderam em flagrante um homem e uma mulher no local com aproximadamente mais 25 kg de maconha.

Além da droga e do veículo, também foram apreendidos aproximadamente nove mil e seiscentos reais, encontrados na referida residência. O auto de prisão em flagrante foi lavrado na Delegacia de Polícia Federal em Foz do Iguaçu/PR e será encaminhado à Justiça Estadual em Foz do Iguaçu/PR.